Handball-Regionalliga : TuS 82 Opladen muss gegen die SG ans Limit gehen

Opladen Topspiel für Opladen: Die SG Ratingen stellt eines der stärksten Teams der Regionalliga Nordrhein und ist am Samstag zu Gast in der Bielerthalle.

Es ist das Topspiel der Regionalliga-Nordrhein, das der TuS 82 Opladen am Samstag (19.15 Uhr) in der Bielerthalle bestreitet. Zu Gast beim Spitzenreiter ist zwar nicht der Zweite, dafür aber der profilierteste Kader der Liga. Die SG Ratingen verfügt unter anderem über einen herausragenden Torjäger mit Bundesliga-Vita. „Wir müssen an unsere Grenzen gehen, wenn wir gewinnen wollen“, sagt Trainer Fabrice Voigt.