Frauenhandball-Bundesliga : Elfen und Metzingen überhäufen sich mit Lob

Leverkusen Die Erstliga-Handballerinnen des TSV empfangen am Sonntag den Vorjahresdritten TuS Metzingen. Der gegenseitige Respekt ist groß.

Schon am Montag startet Mia Zschocke in Steinbach mit der Nationalmannschaft in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Japan (30. November bis 15. Dezember). Vor der obligatorischen WM-Pause ist sie mit Bayers Handballerinnen aber in der Bundesliga noch einmal richtig gefordert. Zschocke und die Elfen empfangen in der Ostermann-Arena am Sonntag die TuS Metzingen (16 Uhr). In deren Reihen steht in Maren Weigel ebenfalls nur eine deutsche WM-Teilnehmerin. Das hat viel mit dem großen Umbruch im Team vergangenen Sommer zu tun.