Starke Vorbereitung : TuS 82 Opladen tankt in Mülheim Selbstbewusstsein

Opladen Im Trainingslager gewinnt der Handball-Regionalligist alle vier Testspiele. Saisoneröffnung am 7. September.

Die Veranstaltung dauerte zwar etwas länger als geplant, doch das letzte Testspiel gegen den HV Vallendar gewannen die Opladener am folgenden Morgen trotzdem mit 22:18. Zuvor waren zwei Erfolge gegen Sasja Antwerpen HC (32:23 und 25:12) aus der belgischen Liga gelungen. Den schwersten Test gegen Sporting NeLo aus der stärkeren BeNe-Liga hatte die Mannschaft ebenfalls mit 21:19 erfolgreich gestaltet. „Das war auch kämpferische eine starke Leistung“, sagte Voigt, der noch keinen seiner Handballer hervorheben wollte. „Das wäre in dieser Phase unfair anderen gegenüber, weil sich wirklich alle voll reinhauen.“

Drei Partien absolviert der Regionalligist noch, bevor die Saison am 14. September bei der HSG Siebengebirge beginnt. Am kommenden Samstag empfängt die Mannschaft ab 17 Uhr in der Bielerthalle Bayer Dormagen II. Sonntag geht es ab 12 Uhr gegen LTV Wuppertal. Gegen den gleichen Kontrahenten bestreiten die Oplader am Samstag, 7. September, auch die offizielle Saisoneröffnung. Die Partie gegen den Oberligisten wird erst zum 19.30 Uhr angepfiffen, die Veranstaltung beginnt aber bereits um 10 Uhr mit einem breiten Vorprogramm inklusive Partien vieler Nachwuchs-, Frauen- und Männerteams des Klubs.