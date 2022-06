Handball, A-Juniorinnen : Junior-Elfen mit Heimvorteil beim Final-Four-Turnier

Die Leverkusenerin Viola Leuchter (mit Ball) in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In Leverkusen geht es für die Nachwuchs-Handballerinnen des TSV Bayer 04 um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Halbfinalgegner für die Junior-Elfen ist der HC Erlangen.

Für die Nachwuchshandballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen steht an diesem Wochenende der sportliche Höhepunkt des Jahres auf dem Programm. Die von Jörg Hermes trainierte A-Jugend qualifizierte sich in souveräner Manier für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, die in diesem Jahr in Leverkusen ausgetragen wird. „Die Mädels fiebern diesem Highlight entgegen“, berichtet Hermes. Er spricht zudem von einer „richtig guten Vorbereitungsphase“ auf das Final-Four in eigener Halle. Der Coach kann seine beste Besetzung ins Rennen schicken.

Zum Auftakt des Turniers in der Ostermann-Arena treffen am Samstag (15 Uhr) im ersten Halbfinale TV Aldekerk 07 und die HSG Blomberg-Lippe aufeinander. Im zweiten Semifinale (17.30 Uhr) bekommen es die Junior-Elfen mit dem HC Erlangen zu tun. Der Kontrahent aus Bayern hatte im Viertelfinale den favorisierten Buxtehuder SV ausgeschaltet. „Wir gehen in jedem Fall gewarnt in die Partie“, sagt Hermes. „Mit Erlangen kommt eine sehr homogene und taktisch gut ausgebildete Mannschaft nach Leverkusen.“ Besonders mit der 3:2:1-Abwehrvariante des HCE beschäftigten sich die Leverkusenerinnen intensiv. Dem Coach zufolge müsse sein Team geduldig spielen und entsprechende Lösungen finden. Bei einem Sieg winkt die Teilnahme am Endspiel am Sonntag (15 Uhr).

Als Favorit in das Turnier geht die Mannschaft aus Blomberg. Die Ostwestfälinnen haben Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrungen in ihren Reihen und meisterten die reguläre Runde sowie die K.o.-Spiele mit Leichtigkeit. „So ein Wochenende ist aber immer lang und in den beiden Spielen kann viel passieren“, betont Hermes. „Wir gehen bestens vorbereitet in die erste Partie und wollen unbedingt am Sonntag noch dabei sein“, sagt der Übungsleiter.