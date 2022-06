Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen : TV Aldekerk kämpft um die Deutsche Meisterschaft

Kerken Der Nachwuchs der Grün-Weißen mischt im Final-Four-Turnier in Leverkusen mit. Am Samstag geht es im Halbfinale zunächst gegen die HSG Blomberg-Lippe.

Die A-Juniorinnen liefern in der laufenden Saison ein weiteres Beispiel dafür, weshalb der TV Aldekerk seit vielen Jahren den glänzenden Ruf als Handball-Hochburg in Sachen Nachwuchsarbeit genießt. Am Wochenende ermitteln die vier besten Mannschaften in der Leverkusener Ostermann-Arena den Deutschen Meister – mittendrin im Geschehen die ATV-Auswahl.