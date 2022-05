Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen kassiert  hohe Pleite trotz Überzahl

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist FC Leverkusen hat 75 Minuten einen Spieler mehr auf dem Rasen, unterliegt aber mit 0:5 beim SC West Köln. Trainer Lukas Beruda ist enttäuscht vom Auftritt seines Teams.

Zum Zeitpunkt des Platzverweises lag der FCL bereits in Rückstand. Schon nach neun Minuten stand es 0:1 aus Sicht der Gäste. Nach etwas mehr als einer halben Stunde erhöhten die Domstädter trotz Unterzahl auf 2:0, kurz nach dem Wiederanpfiff fiel das dritte Tor – die Vorentscheidung. Auch eine Unterbrechung aufgrund heftiger Regenfälle half den Gästen, die durch Aristote Mambasa Masudi immerhin einen Lattenschuss (85.) verbuchten, nicht, um in die Spur zu finden. „Wir haben offensiv quasi gar nicht stattgefunden“, sagte Beruda. Die beiden Gegentore in der 90. Minute und in der Nachspielzeit waren bezeichnend.