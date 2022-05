Tennis, Regionalliga : Tennis-Teams des RTHC suchen weiter ihre Form

Leverkusen Während die Regionalliga-Tennisspielerinnen des RTHC Bayer Leverkusen in Essen den Kürzeren zogen, setzte es für die Männer vom Kurtekotten in Solingen die nächste Niederlage.

Nicht viel besser lief es indes für die Regionalliga-Tennisspieler des RTHC. Sie waren im Derby beim Solinger TV ohne Chance und verloren mit 2:7. Nach der vierten Pleite im vierten Duell droht ihnen ein Neuaufbau ab kommenden Sommer in der Oberliga. Spitzenspieler John Sperle musste sich in der Klingenstadt dem Franzosen Clement Tabur – derzeit Nummer 350 der Weltrangliste – trotz zweier Matchbälle am Ende knapp mit 2:6, 6:1, 10:12 geschlagen geben. Jean-Marc-Werner und Yannick Hass holten die Punkte für das RTHC-Team, die abschließenden drei Doppel gingen an die Solinger.