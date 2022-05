Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen verlängern um zwei Jahre mit Coach Petersson

Leverkusen Nach geschafftem Klassenerhalt haben die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen den Vertrag mit Trainer Johan Petersson um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Der einstige Welt- und -Europameister hatte die ebenso verunsicherten wie von Verletzungen und Ausfällen geplagten Elfen im Winter in höchster Abstiegsnot übernommen und wieder auf Kurs gebracht. „Das waren harte Monate, in denen unser einziges Ziel der Klassenerhalt war. Ich bin unter dem Strich mit dem Ergebnis zufrieden und freue mich sehr, meine Arbeit in Leverkusen fortführen zu können“, sagte der ehemalige Weltklasse-Rechtsaußen.

Zu den Talenten, mit denen Petersson künftig arbeiten wird, gehört auch die 20-jährige Linkshänderin Lynn Kuipers. Die Niederländerin wechselt vom Vizemeister VOC Amsterdam an den Rhein. Sie ist seit vier Jahren Juniorennationalspielerin und wurde in der bekannten Sportakademie Papendal ausgebildet. „Ich hatte sofort ein gutes Gefühl für den Verein, die Spielerinnen und den Trainer. Ich fühle mich sehr willkommen“, betonte die 1,81 Meter große Rückraumspielerin. Für sie steht in diesem Sommer nicht nur die Vorbereitung mit den Elfen auf dem Programm: Sie gehört auch zum Kader der Niederlande für die U20-WM in Slowenien.