Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Fußballerinnen veröffentlichen Vorbereitungsplan

Juliane Wirtz und Co. reisen im Juli nach Mexiko. Foto: imago images/foto2press/Mirko Kappes via www.imago-images.de

Leverkusen Im Juli steht für den Bundesligisten aus Leverkusen ein Trainingslager in Mexiko an. Mit Elisa Senß und Anne Moll stehen derweil die nächsten Sommerzugänge fest.

Den kompletten Juni lässt Achim Feifel seinen Schützlingen zum Verschnaufen. Erst am 4. Juli erwartet der Trainer von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen das Team zurück zum offiziellen Trainingsauftakt. Dabei wird es dieses Mal Stand jetzt nur eine Handvoll neuer Gesichter geben. Nach dem größeren Umbruch vor den beiden vergangenen Spielzeit mit jeweils mehr als 20 Kaderveränderungen fällt die Zahl der Transfers nun deutlich kleiner aus.

Verabschiedet wurden bislang lediglich Jessica Wich, Ann-Kathrin Vinken (beide Karriereende) sowie Joyce Prabel (Ziel unbekannt). Dem stehen vier Neuverpflichtungen gegenüber. Nach Außenbahnspielerin Selina Ostermeier (SGS Essen) und Innenverteidigerin Alexandra Emmerling (SV Meppen) erzielten die Leverkusenerinnen nun auch mit Elisa Senß und Anne Moll eine Einigung. Senß kommt ebenfalls vom Nachbarn Essen . Dort bestritt die 24-Jährige in den vergangenen drei Spielzeiten 70 Pflichtspiele, stand in 62 der 66 Ligaspiele auf dem Feld – und überzeugte dabei auch Thomas Eichin nachhaltig.

„Auf sie haben wir schon länger einen Blick geworfen. Sie passt sehr gut zu unserer Mannschaft“, ist Bayers Leiter für den Nachwuchs- und Frauenbereich überzeugt. Die Fans dürfen sich seiner Einschätzung nach auf eine technisch starke, offensiv veranlagte Mittelfeldspielerin mit Zug zum Tor freuen. Senß sieht den Wechsel fußballerisch als den nächsten großen Schritt und hat sich für ihr neues Umfeld viel vorgenommen. „Ich möchte mich weiterentwickeln, Verantwortung im Team übernehmen und es mit meiner quirligen Spielweise im Mittelfeld unseren Gegnern so unangenehm wie möglich machen“, kündigt die gebürtige Oldenburgerin an.

Kein Nachteil muss es sein, dass Leverkusen ihre erste Station im Frauenfußball sein wird. Denn bislang spielte sie bei den Junioren des TSV Meerbusch. Gleichzeitig machte sie in Länder- und Regionaauswahlen auf sich aufmerksam, spielte in der deutschen U15-Nationalmannschaft und gehört derzeit zum erweiterten Kader der U17 des DFB. Moll nimmt die „neue Herausforderung“ mit Freuden an und hofft, möglichst viel von den erfahrenen Keeperinnen Anna Klink und Friederike Repohl lernen zu können.