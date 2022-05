Fußball, Kreisliga : SC Hitdorf entscheidet Abstiegsduell für sich

Hitdorfs Torhüter Maikel Schleiden faustet den Ball im Spiel gegen Köln-Kalk aus der Gefahrenzone, Kapitän Florian Kobling (l.) schaut zu. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Durch das 4:2 gegen Borussia Kalk wahrt der Fußball-Kreisligist seine Chancen auf den Ligaverbleib. Im Kreis Köln schrammt der SSV Lützenkirchen auch wegen drei Roter Karten an der Überraschung vorbei.

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – DJK Südwest Köln 1:4 (1:1). Die Reserve des SVS muss wohl bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen. Gegen die DJK aus Köln verspielte das Team von Trainer Marco Treubmann ein frühes Führungstor von George Tchamadeu (12.). Die Gegentreffer fielen nach rund 30 Minuten sowie in der Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff.

Spielvereinigung Köln-Flittard II – SV Bergfried Leverkusen 2:6 (1:2). Einen klaren Auswärtssieg beim Nachbarn in Köln-Flittard feierten die Fußballer des SVB. Zwar gerieten die Gäste in der Anfangsphase in Rückstand, drei Treffer von Moritz Blumenthal brachten die Gäste jedoch auf die Siegerstraße. Kevin Sivakumar erhöhte nach rund einer Stunde auf 4:1, Jan Fromke gelang in der Schlussphase noch ein Doppelpack.

SC Hitdorf – S.C. Borussia Kalk 4:2 (3:1). Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf haben die Hitdorfer gesendet. Den direkten Mitbewerber aus Köln-Kalk bezwang der SCH vor allem dank einer effizienten Chancenverwertung. Florian Kobling schoss das 1:0 (8.), Julian Kwoczalla (38.) und Marlon Beckhoff (40.) erzielten die weiteren Treffer vor der Pause. Die Gäste kamen noch einmal heran, doch drei Minuten vor dem Ende machte erneut Beckhoff alles klar. Torhüter Maikel Schleiden zeichnete sich im Anschluss durch einen parierten Strafstoß aus.

Kreisliga A Solingen Aufstiegsrunde: Inter Monheim – BV Bergisch Neukirchen 2:2 (2:2). Nach zwölf Minuten gerieten die Schützlinge von Trainer Michael Czok in Rückstand, Jonas Podobrin (19.) und Leon Kauermann (27.) drehten die Partie aber schnell. Letztlich traf aber auch Monheim postwendend, so dass unter dem Strich eine Punkteteilung stand.

BV Gräfrath – SSV Lützenkirchen 2:1 (0:1). Lange Zeit boten die Gäste aus Lützenkirchen dem Tabellenführer in Solingen-Gräfrath einen leidenschaftlichen Kampf. In der 17. Minute ging das SSV-Team sogar durch den Treffer von Marcel Maier in Führung. Doch insgesamt drei Rote Karten sowie die späten Gegentore in der 70. und 88. Minute brachten die Lützenkirchener auf die Verliererstraße. Die Solinger konnten damit zwei Spieltage vor dem Ende der Aufstiegsrunde den Sprung in die Bezirksliga feiern.

Abstiegsrunde: TSV Solingen III – VfL Witzhelden 0:3 (0:1). Einen wichtigen Auswärtssieg haben Witzheldens Fußballer eingefahren. Sie setzten sich beim Schlusslicht in Solingen-Aufderhöhe deutlich durch und wahrten damit ihre Chancen auf den Klassenerhalt. „Wir hatten uns viel vorgenommen und sind zum Glück auch perfekt ins Spiel gestartet“, berichtete Co-Trainer Michael Nimpsch. Er verwies auf den Führungstreffer durch Giacomo Grothues nach lediglich 120 Sekunden. Zwar erspielten sich die Höhendorfer weitere Chancen, doch es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Routinier Marcus Banken für die Vorentscheidung sorgte. Den umjubelten Schlusspunkt setzte Lucas Bock sieben Minuten vor dem Abpfiff zum 3:0-Endstand.

1.FC Solingen – Genclerbirligi Opladen 3:2 (2:0). Bis in die Schlussphase kämpften die Opladener beim direkten Konkurrenten in Solingen um die Punkte, am Ende ging die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer aber leer aus. In der vierten und 36. Minute kassierten die Gäste die ersten Gegentore, Sezer selbst verkürzte nach exakt einer Stunde. Im nächsten Angriff stellten die Platzherren den alten Abstand aber umgehend wieder her. Der Anschluss durch Sefa Ocakli elf Minuten vor dem Ende brachte zwar noch einmal Spannung, aber keine Punkte.