Finanzierung steht : Giants nutzen ihr Aufstiegsrecht

Dennis Heinzmann (l.) und Alexander Blessig wagen mit den Giants den Sprung in die ProA. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Überzeugend haben die Bayer Giants Leverkusen die Meisterschaft in der ProB gefeiert und sind damit in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands (ProA) aufgestiegen. Da die finanzielle Belastung um einen sechsstelligen Betrag höher ist als in der ProB, war nach der erfolgreichen Saison nicht endgültig klar, ob die Basketballer ihr Aufstiegsrecht auch wahrnehmen würden.

Jetzt steht fest: Die Giants werden den Sprung nach oben wagen.

„Wir im Vorstand der Giants sind unserem Hauptverein, unserem Hauptsponsor Bayer AG und allen anderen Sponsoren, die uns in den letzten Tagen ihre Unterstützung zugesagt haben, sehr dankbar, diesen wichtigen Schritt für die Giants und den Basketball in Leverkusen gehen zu können“, sagt Abteilungsleiter Frank Rothweiler. In den kommenden Wochen und Monaten werde es primär darum gehen, eine schlagkräftige Mannschaft für die ProA zu formen.