Entscheidung vertagt : Fußballerinnen müssen nach 2:4 weiter zittern

Leverkusen In der Frauenfußball-Bundesliga verliert das Team von Bayer 04 in Frankfurt, bekommt aber eine letzte Chance gegen Essen.

Die Enttäuschung stand Bayers Fußballerinnen ins Gesicht geschrieben. Obwohl sie alles versucht und dem 1. FFC Frankfurt im Stadion am Brentanobad einen packenden Kampf geliefert haben, standen sie am Ende mit leeren Händen da. Nach dem 2:4 (1:2) am Main geht das Zittern um den Klassenerhalt in der Bundesliga weiter. Aber auch die Hoffnung lebt, da der SV Werder sein Heimspiel gegen den SC Sand ebenfalls verlor. Vor dem letzten Spieltag liegt das Team von Trainerin Verena Hagedorn weiter punktgleich hinter den Bremerinnen, die ihnen die bessere Tordifferenz voraus und auch noch ein Nachholspiel gegen den FC Bayern in der Hinterhand haben.