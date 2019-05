Versöhnlicher Abschluss : Hepp-Team feiert Sieg im letzten Saisonspiel

Maik Schneider setzt in der Partie gegen die SG Menden Sauerland Wölfe zum Wurf an. Eigentlich wollte der 29-jährige Leichlinger seine Handball-Karriere beenden. Nun liegt ihm ein neues Vertragsangebot vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen In der dritten Handball-Liga haben die Spieler des Leichlinger TV ihren Fans zum Abschied in die Sommerpause einen Sieg geschenkt. Beim 35:32 gegen die SG Menden Sauerland Wölfe glänzte vor allem David Kreckler, der den Klub nach insgesamt zehn Spielzeiten verlässt.

Besonders gerührt zeigte sich Kapitän David Kreckler. Der 36-Jährige spielte insgesamt zehn Jahre lang an der Wupper: acht Jahre in der dritten Liga, zwei sogar zweitklassig, lediglich unterbrochen von einer Saison in Hagen. Nun wird er Spielertrainer beim Oberligisten LTV Wuppertal. In seinem letzten Spiel zeigte Kreckler noch ein letztes Mal, wieso er beim LTV eine Ära prägte. Kreckler traf aus allen Lagen und vom Siebenmeterpunkt, spielte konstant, zuverlässig und trotz der geringen Bedeutung der Partie sehr engagiert. Der Rechtsaußen dominierte die dritte Liga jahrelang von der rechten Seite des LTV aus. Selbst im gehobenen Sportleralter gelangen ihm in seinem Abschlussjahr nun nochmal 141 Treffer. Dass Trainer Lars Hepp nun einen Verjüngungsprozess vorantreibt, ist legitim. Und doch bricht mit Kreckler ein Stück LTV weg, das noch im vergangenen Sommer nicht umsonst als Trainer in Leichlingen eingebunden werden sollte.