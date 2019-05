Letztes Spiel der Saison : LTV will sich und Spieler gebührend verabschieden

Leichlingen Am Samstag (19 Uhr, Ostermann-Forum) empfangen die Drittliga-Handballer aus Leichlingen die SG Menden Sauerland Wölfe zum letzten Spiel der Saison. Dabei sollen auch einige langjährige „Pirates“ verabschiedet werden.

Das Saisonende ist in Sichtweite – und die Handballer des Leichlinger TV dürften es kaum abwarten können. Angesichts der anhaltenden Verletzungsmisere, Trainingseinheiten mit lediglich fünf oder weniger Spielern des Drittliga-Kaders und fünf Pleiten in Folge dürfte kaum jemand an der Wupper noch Spaß an der verkorksten Saison haben. Das Heimspiel am Samstag (19 Uhr, Ostermann-Forum) gegen die SG Menden Sauerland Wölfe bildet das Ende eines Handball-Jahres, das beinahe alle LTV-Beteiligten so schnell wie möglich vergessen möchten.