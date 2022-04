Handball, Frauen-Bundesliga : Bietigheim lässt formschwachen Elfen keine Chance

Leverkusen Nach knapp vier Wochen Infektionspause gehen die Bundesliga-Handballerinnen wenig überraschend mit 19:37 gegen den souveränen Tabellenführer unter. Jetzt bündelt das Team von Trainer Johan Petersson die Kräfte für das Spiel am Samstag in Bensheim/Auerbach.

Erst die nächsten Partien werden Aufschluss darüber geben, ob das Heimspiel gegen den souveränen Tabellenführer SG BBM Bietigheim für Bayers Handballerinnen eine besonders gute oder besonders schlechte Aufgabe war, um nach der Corona-Pause ohne jeden Druck wieder in Schwung zu kommen. Große Aussagekraft hatte die Leistung bei der ersten Bewährungsprobe nach dreieinhalb-wöchiger Unterbrechung im Pflichtspielprogramm jedenfalls nicht. Dafür waren die Elfen dem Branchenführer und Europapokalteilnehmer von der Enz beim 19:37 (11:20) in der heimischen Ostermann-Arena zu deutlich unterlegen.

Das weitaus wichtigere Spiel in dieser Woche ist am Samstag. Dann sind Coach Johann Petersson und seine Schützlinge zu Gast beim direkten Konkurrenten und Tabellennachbarn HSG Bensheim/Auerbach, der – bei gleich vielen absolvierten Partien – nur einen Zähler Vorsprung auf die Leverkusenerinnen hat. Die brennen nicht nur darauf, am Gegner vorbeizuziehen, sondern auch auf eine Revanche für das Hinspiel im November vergangenen Jahres.