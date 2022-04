Leichtathletik mit Handicap : Para-Sportler des TSV Bayer werben um Talente

Leverkusen Der TSV Bayer hat viele Paralympics-Sieger hervorgebracht und ist Vorbild für inklusiven Sport in Deutschland. Der Verein sucht nun mit verschiedenen Aktionen die Gewinner von morgen.

Der TSV Bayer ist eine Institution des paralympischen Sports. Markus Rehm ist ein Name, der in dem Zusammenhang fällt, aber auch Johannes Floors, Irmgard Bensusan, Heinrich Popow oder Léon Schäfer – und das sind nur einige Beispiele für Medaillengewinner und Rekordhalter aus Leverkusen . Doch die Abteilung für Para-Sport hat trotz ihrer Vorbilder Probleme, Nachwuchs zu finden und wirbt nun mit verschiedenen Aktionen um junge Menschen mit Handicap und Faible für Sport.

Am Wochenende liefen die „Talent Days“ auf der Leichtathletikanlage des TSV. Interessierte konnten ausprobieren, mit einer Sportprothese zu rennen – und 17 junge Menschen mit Amputation nutzten die Chance. Die Paralympics-Stars Popow, Floors, Schäfer, Bensusan und Tom Sengua Malutedi standen ihnen dabei zur Seite. Auch Eltern, Physios und Orthopädiemechaniker des Kooperationspartners Ottobock profitieren von dem Austausch.

„Es hat mich absolut erfüllt, darauf zu rennen oder auch nur darauf zu stehen“, sagte die oberschenkelamputierte Teilnehmerin Tanja. „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so happy war. Während des Laufens auf der Feder waren alle Ängste, Zwänge, Sorgen und negativen Gefühle weg. Kein Medikament, keine Nervenblockade oder Narkose konnte mir so helfen wie die eigene Energie, die ich in das Laufen und Schnellerwerden gesteckt habe.“