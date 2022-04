Fußball, Landesliga : SV Schlebusch kann nur eine Halbzeit mit Endenich mithalten

Leverkusen Der Landesligist setzt seinen Negativlauf fort und verliert 2:4 gegen Bonn-Endenich. Trainer Marcel Müller kritisiert die Einstellung einiger Spieler.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – FV Bonn-Endenich 2:4 (2:2). Die Talfahrt in der Rückrunde geht weiter für die Schlebuscher Fußballer. Mit Ausnahme des Heimsieges vor zwei Wochen gegen Lindenthal-Hohenlind gab es für die Mannschaft von Trainer Marcel Müller ausnahmslos Niederlagen. Gestern Nachmittag setzte es die nächste Pleite, diesmal gegen den Tabellenelften Bonn-Endenich. „Das ich hier eine schwere Aufgabe übernehmen würde, war mir bei meinem Amtsantritt absolut bewusst. Das es aber so verlaufen würde, hatte ich nicht erwartet“, sagte Müller, der sich enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft zeigte.

Das SVS-Team blieb in allen Belangen blass, erlaubte sich aber vor allem im Spielaufbau zu viele folgenschwere Fehlpässe. Hinzu kommt angespannte Personalsituation. Müller muss immer wieder seine Startelf umbauen, auch die Arbeit im Training leidet. „Jetzt kommt aber so langsam auch die mangelnde Einstellung einiger Spieler hervor, da müssen wir ab sofort wieder stärker ansetzen“, kündigt der Übungsleiter an, der in der Winterpause das Amt von Stefan Müller übernahm. Am kommenden Wochenende geht es für den SVS ausgerechnet zum Aufstiegsfavoriten Eintracht Hohkeppel.