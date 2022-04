Handball : Mettmann-Sport plant heute Revanche gegen SG Überruhr III

Die Mettmanner Handballerinnen haben den Klassenerhalt vorzeitig sicher, spielen deshalb im Nachholspiel in eigener Halle völlig befreit auf.

Mettmann-Sport – SG Überruhr III (Frauen). Die Situation beim Verbandsligisten Mettmann-Sport ist in diesen Tagen sehr entspannt. Durch drei Siege in den letzten drei Spielen – wobei der Erfolg gegen den Neusser HV wegen dessen Rückzug aus dem Wettbewerb tabellarisch nicht zählt – können die Handballerinnen von Mettmann-Sport mit viel Freude auf die Tabelle schauen. Der NHV steht als erster Absteiger fest. Da die Zweitvertretung des TB Wülfrath, die in der laufenden Saison kein Spiel für sich entschied, in den ausstehenden Partien Mettmann nicht mehr einholen kann, ist der Klassenerhalt bereits erreicht.

Die sechs noch ausstehenden Begegnungen gehen die Mettmannerinnen daher ganz locker an. „Der Druck ist weg. Wir können jedes Mal befreit aufspielen“, sagt Abwehrchefin Lena Tiedermann und freut sich darauf, auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga anzutreten. Nicht mehr ins Geschehen greift Kim Spiecker ein. Die Spielertrainerin verletzte sich in der letzten Partie beim Ausführen eines Siebenmeterwurfs so schwer an der Schulter, dass für sie die restliche Saison gelaufen ist. „Für Kim ist es sehr bitter und für uns als Mannschaft ein großer Verlust. Wir hoffen, dass sie schnell wieder dabei ist“, sagt Co‑Trainer Frederic Schmeer.