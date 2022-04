Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Yaglioglu verlässt den TSV Richtung Bundesliga

Trainer Tigin Yaglioglu (Mitte) gibt den Leverkusener Volleyballerinnen am Samstag ein letztes Mal Anweisungen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Für die Zweitliga-Volleyballerinnen geht es nach der Niederlage gegen den ETV Hamburg nur noch um die Vizemeisterschaft. Trainer Tigin Yaglioglu wechselt nach der Saison zum VC Neuwied 77.

Von Thomas Rademacher

Zuletzt hatte Zweitliga-Spitzenreiter Volleys Borken gepatzt, so dass sich der TSV Bayer 04 mit einem Sieg im Nachholspiel über den ETV Hamburg in der kommenden Woche ein kleines Endspiel beim Tabellenführer hätte erkämpfen können. Doch es kam anders. Die Volleyballerinnen verloren und machten Borken damit vorzeitig zum Meister. Damit ist für Leverkusen maximal noch der zweite Rang drin. Den will Coach Tigin Yaglioglu nun auf jeden Fall holen – wohl auch, um sich mit einem Erfolg zu verabschieden.

Denn der Trainer hat ab 1. Mai eine neue Aufgabe. Er wechselt zum Bundesligisten VC Neuwied 77 und geht damit den nächsten Schritt seiner Karriere. „Ich möchte noch nicht so viel dazu sagen“, betont der 31-Jährige. „Weil ich bis zum Ende der Saison den Fokus in Leverkusen nicht verlieren möchte.“ Yaglioglu hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er aus sportlicher Sicht gerne den mit den Leverkusenerinnen in die erste Liga aufgestiegen wäre. Diese Herausforderung bietet sich ihm nun in Neuwied. Die Mannschaft ist zwar abgeschlagener Letzter, absolviert aber ein Entwicklungsprogramm der Volleyball-Bundesliga, in dem der Verein Zeit hat, sich ohne Abstiegsdruck in der höchsten Spielklasse zu etablieren.

Es steht also fest, dass Yaglioglu in der Bundesliga coachen wird. „Es war ganz sicher keine Entscheidung gegen Leverkusen, sondern eine für Neuwied“, sagt der Trainer und hebt hervor: „Jetzt möchte ich aber die Saison noch sauber zu Ende bringen.“

Schief ging indes die Partie gegen den ETV Hamburg. Nach einem ordentlichen ersten Satz (25:21) ging der zweite klar mit 13:25 verloren. „Im dritten war es lange ausgeglichen, aber wir waren nicht in der Lage, in der entscheidenden Phase die wichtigen Punkte zu machen“, erläutert der Coach. Durch das 19:25 war zumindest ein Punkt weg – und damit die Chance auf das Endspiel in Borken vertan. Yaglioglu: „Das war allen bewusst. Ob es dann auch im Kopf eine Rolle gespielt hat, kann ich nicht sagen.“ Wenig später stand die Mannschaft als 1:3-Verlierer fest.