Basketball, 2. Liga : Giants zittern weiter um die Play-offs

Leverkusen Ohne drei Stammkräfte laufen die Leverkusener ProA-Basketballer bei den Eisbären Bremerhaven weitgehend hinterher und verlieren 86:93. Nun geht es für die Giants im letzten Spiel der regulären Saison um den Einzug in die Entscheidungsspiele.

Die Chancen standen nicht gut für die Bayer Giants bei den Eisbären Bremerhaven . In Spencer Reaves, Quentin Goodin und Melvin Jostmann fehlten den Leverkusener ProA-Basketballern bei den Hanseaten gleich drei Leistungsträger. Zudem ersetzte Co-Trainer Jacques Schneider den nach einer Knie-OP zu Hause weilenden Chefcoach Hansi Gnad. Die Gäste hielten beim 86:93 gut mit, müssen nun aber weiter um den Einzug in die Play-offs bangen.

Der Auftakt in die Partie lief aus Giants-Sicht noch wie gewünscht. Angeführt von Dennis Heinzmann legten die Leverkusener mit einfachen Körben aus der Nahdistanz vor und bekamen beim 12:7 direkt ein gutes Gefühl für das Spiel. Die Bremerhavener, die unbedingt gewinnen mussten, um noch eine Chance auf die Play-offs zu haben, lagen lange in Rückstand. Erst im zweiten Viertel gingen sie beim 26:21 erstmals durch einen 9:0-Lauf in Führung. JJ Mann sorgte per Dreier wieder für etwas Beruhigung aus Leverkusener Sicht.