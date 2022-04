Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Opladen und Bad Homburg gehen ins Duell um den Aufstieg

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen von Trainerin Grit Schneider treffen im Hinspiel des Play-off-Halbfinales auf einen Gegner, den sie schon aus dem Pokal kennen – und knapp geschlagen haben.

Basketball, 2. Bundesliga Play-offs: BBZ Opladen – Falcons Bad Homburg (Frauen). Die Saison erreicht für die Opladener Basketballerinnen ihren Höhepunkt. An den beiden kommenden Wochenenden geht es für das Team von Trainerin Grit Schneider in die Endspiele um den Aufstieg in die Bundesliga. Am Samstag (16 Uhr) empfangen die BBZ-Frauen den Kontrahenten aus Bad Homburg, eine Woche später steht das Rückspiel auf dem Programm. „Wir gehen von zwei sehr ausgeglichenen und spannenden Partien aus. Kleinigkeiten werden den Ausschlag geben“, betont Schneider. In dieser Saison kreuzten sich bereits die Wege beider Teams – in der ersten DBBL-Pokalrunde setzten sich die Opladenerinnen knapp durch.