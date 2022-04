Handball : TB Wülfrath vergibt den ersten Matchball

Sinnbildlich: Friederike Büngeler und ihre Mannschaftskameradinnen waren nach dem Abpfiff am Boden zerstört. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Heimniederlage der TBW-Handballerinnen gegen den 1. FC Köln 01/07 lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Deshalb bangt die Mannschaft von Michael Cisik weiter um den Verbleib in der Dritten Liga.

TB Wülfrath – 1. FC Köln 01/07 (Frauen) 20:27 (9:13). Frust und Enttäuschung standen den TBW-Handballerinen nach dem Abpfiff der Drittliga-Begegnung deutlich ins Gesicht geschrieben. Mit einem Sieg wollten die Gastgeberinnen den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen, doch das Unterfangen misslang auf ganzer Linie. „Wor wollten mutig, aggressiv und schnell spielen, aber davon war nichts zu merken“, stellte Michael Cisik verärgert fest. Der Wülfrather Chefcoach schob hinterher: „Die Kölnerinnen haben genau diese Tugenden auf die Platte gebracht und Verantwortung übernommen. Kompliment, das haben sie gut gemacht – wir hatten nicht den Hauch einer Chance.“ Während der Kontrahent jetzt sicher in der Dritten Liga bleibt, vergab der TBW seinen ersten Matchball und muss nun nächsten Dienstag im Duell gegen Fortuna Düsseldorf das Versäumte nachholen.

Nur einmel lagen die Gastgeberinnen in Führung, und das gleich zu Beginn, als Anja Tanzhaus nach 46 Sekunden zum 1:0 traf. Doch dann übernahmen die Kölnerinnen das Kommando, glichen zum 1:1 aus und lagen wenig später mit 2:1 (4.) vorne. Nach dem 2:2 durch Friederike Büngeler setzen sich die Gäste auf 5:2 (8.) ab. Zwar schafften die TBW-Handballerinnen durch Paula Stausberg noch einmal den Ausgleich zum 5:5 (17.), doch danach war es zusehends um ihre Herrlichkeit geschehen. Mit vier Toren in Folge verschaffte sich der 1. FC erstmals einen deutlicheren Vorsprung und führte zur Pause mit 13:9.

So spielten sie

So spielten sie

Nach dem Wiederanpfiff schöpften die rund 100 Zuschauer in der MTC-Halle noch einmal Hoffnung, denn der TBW verkürzte auf 12:14 (32.) und hatte auch beim 13:16 (36.) und 14:17 (37.) noch Sichtkontakt. Doch die Kölnerinnen ließen sich nicht von ihrem Weg abbringen, behaupteten ihren Vorsprung, den sie schließlich von 20:16 (44.) auf 23:16 (50.) ausbauten. Am Ende feierten sie einen souveränen Sieg und machten den Verbleib in der Dritten Liga vorzeitig fest.