Fußball, Kreisliga A : Gencler und VfL teilen die Punkte

Rhein-Wupper Im Kreisliga-Derby zwischen Genclerbirligi Opladen und dem VfL Witzhelden gibt es keinen Sieger. Hitdorf verliert 1:5 in Flittard, Leichlingen feiert hingegen ein 10:0 in Solingen.

Spielvereinigung Flittard II – SC Hitdorf 5:1 (3:0). Für die Hitdorfer wird die Lage immer bedrohlicher, auch das wichtige Auswärtsspiel in Köln-Flittard ging verloren. in den ersten 45 Minuten lief bei den Gästen nicht viel zusammen, bereits nach vier Minuten kassierte der SCH den Rückstand. Nach gut einer halben Stunde folgte der Doppelschlag zum 0:2 und 0:3. „Wir sind dann aber stark aus der Kabine gekommen. Nach dem Anschlusstreffer hatten wir sogar die Chance auf das zweite Tor. Gelingt uns das, ist sicherlich alles möglich“, sagte Co-Trainer Sven Ewert. Angin Ahmad erzielte in der 53. Minute das Tor zum 3:1, das Hoffnung schürte. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang den Gastgebern aber der vierte Treffer.

Kreisliga A Solingen, Abstiegsrunde: SC Leichlingen – TSV Aufderhöhe III 10:0 (3:0). Nach der Derby-Niederlage in Witzhelden schossen sich die Leichlinger nun den Frust von der Seele. Daniel Schneiders (7./19./51.) und Florian Schneiders (28./60./64.) erzielten jeweils drei Tore, Jonas Levin Hullmann (66./88.) gelang ein Doppelpack. Kemal Gezgin (58.) steuerte einen Treffer bei, hinzu kam noch ein Eigentor der Gäste in der Schlussphase.

Genclerbirligi Opladen – VfL Witzhelden 1:1 (1:1). Fatih Demir brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), nach etwas mehr als einer halben Stunde gelang Dardan Iseni durch einen verwandelten Foulelfmeter der 1:1-Ausgleich. „Wir können mit dem Start in die Abstiegsrunde mehr als zufrieden sein. Jetzt bereiten wir uns in aller Ruhe auf die nächsten Aufgaben vor. Die kommen allerdings erst in vier Wochen auf uns zu“, sagte Witzheldens Co-Trainer Michael Nimpsch.