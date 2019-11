US-Amerikaner mit Ambitionen : Lasher will mit den Giants in die Play-offs

Leverkusen Kurzfristig verpflichteten die Zweitliga-Basketballer vor dem Start in die Saison den US-Amerikaner Colter Lasher. Der 25-Jährige hat sich schnell als Leistungsträger etabliert – und große Ziele mit dem Team von Trainer Hansi Gnad.

Eigentlich war Greg Logins auf der Position des Power Forwards – also eines bulligen, groß gewachsenen Angreifers – gesetzt. Doch der Zugang verletzte sich im ersten Test beim Aufwärmen schwer am Knie, so dass die Giants reagieren mussten. „Ich wurde nicht enttäuscht“, sagt Colter Lasher. „Von Anfang an habe ich mich willkommen gefühlt, und es ist eine tolle Sache, dass alle so gut Englisch sprechen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit.“ Von der Spielqualität in der ProA, der zweitstärksten Spielklasse in Deutschland war der 25-Jährige nicht überrascht. „In Australien sind die Kader durchschnittlich mit älteren, erfahreneren Spielern besetzt. Dort wird also eher intelligenter Basketball gespielt“, erläutert Lasher die Unterschiede. „Hier spielt Taktik natürlich auch eine große Rolle, aber insgesamt geht es deutlich athletischer zur Sache.“