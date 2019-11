Weichenstellung für die Zukunft : Alexander Senden verlängert seinen Vertrag beim LTV

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen bindet den derzeit verletzten Rechtshänder um ein weiteres Jahr – mit Option bis 2022.

Während der Handball-Drittligist Leichlinger TV in der Nordwest-Liga um den Klassenerhalt kämpft, stellt der Verein bereits die ersten personellen Weichen über die laufende Spielzeit hinaus. Wie der LTV mitteilt, verlängert auch Rückraumspieler Alexander Senden seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2021. Zusätzlich wurde im Vertrag eine Option auf ein weiteres Jahr bis 2022 vereinbart. Zuvor hatte bereits Publikumsliebling und Torhüter David Ferne seine Bindung an Leichlingen bis 2021 verlängert.

An diesem Wochenende hat der LTV aber erstmal spielfrei, bevor am Freitag, 29. November das Derby bei den Bergischen Panthern anseht. Zuvor gab Trainer Lars Hepp seiner Mannschaft aber zunächst „ein paar Tage frei“. In diesem Zeitraum arbeiten die Spieler individuell. „Die Jungs an jedem freien Termin in die Halle zu prügeln, halte ich nicht für zielführend“, sagt Hepp. Viel lieber sollen seine Akteure den Kopf für das wichtige Spiel bei den Panthern freibekommen. Ein Erfolgserlebnis im Nachbarschaftsduell wäre für Tabelle und Moral wichtig. Aktuell rangieren die Leichlinger auf Platz 14 – punktgleich mit dem Vorletzten SG Menden.