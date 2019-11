Niederlage im Derby : Fußballerinnen treffen drei Mal in Köln und verlieren trotzdem

Bayers Dora Zeller erzielte in vorbildlicher Schusshaltung den Anschlusstreffer zum 1:2 aus Leverkusener Sicht. Foto: imago images/foto2press/Mirko Kappes via www.imago-images.de

Leverkusen Das Team von Trainer Achim Feifel muss sich dem ewigen Rivalen in der Nachbarstadt 3:4 geschlagen geben – und gerät wieder in den Abstiegskampf.

Just die Qualitäten, die sie zuletzt zu Erfolgen gegen Jena und im Pokal in Frankfurt geführt hatten, ließen die Leverkusenerinnen diesmal vermissen. Insbesondere verpatzten sie den Start des Derbys. Das lag einerseits daran, dass sie den Kampf längst nicht so gut annahmen wie der Gegner, und andererseits an ihrem schludrigen Umgang mit den sich dennoch bietenden Gelegenheiten. Gleich drei Großchancen ließen sie alleine in der ersten Viertelstunde liegen. Stattdessen traf der FC. Karoline Kohr erzielte den Führungstreffer für die Gastgeberinnen (20.). Eine knappe Viertelstunde später erhöhte die Ex-Leverkusenerin Eunice Beckmann per Handelfmeter auf 2:0 (34.).