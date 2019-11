Auswärtsspiel in der ProA : Giants wollen ihren Ausrutscher ausbügeln

Leverkusen Die von Hansi Gnad trainierten Zweitliga-Basketballer spielen am Samstag bei den Gladiators Trier.

Die Bayer Giants hatten bei Science City Jena einen schweren Stand. Als Außenseiter angereist, erwischten die Leverkusener Basketballer einen schwachen Start und liefen früh 20 und mehr Punkten Rückstand hinterher. Die Thüringer gewannen ungefährdet mit 95:68. „Das war kein gutes Spiel von uns“, sagt Trainer Hansi Gnad. „Wir haben die Fehler mannschaftsintern besprochen und schauen jetzt nur noch auf den kommenden Gegner.“ Bei den Gladiators Trier sind am Samstag ab 19.30 Uhr die Chancen größer als in Jena.

Denn so erfolgreich wie die Janaer spielt Trier bislang nicht. Zwar sind die Gladiators Achter in der 17-köpfigen 2. Liga und würden damit sogar in die Play-offs einziehen, doch die 4:6-Bilanz ist eher mau für diese Platzierung. Wie gefährlich die Truppe ist, hat sie allerdings bereits bewiesen. Spitzenreiter Niners Chemnitz hat erst ein Mal verloren: am dritten Spieltag mit 92:97 in Trier. Nur eine Woche später unterlagen die Gladiators allerdings dem derzeitigen Schlusslicht Phoenix Hagen – was für die hohe Leistungsdichte der ProA spricht.