Zugänge überzeugen : Giants gewinnen Turnier in Bochum – Gnad zufrieden

Leverkusen Der Trainer der Leverkusener Zweitliga-Basketballer sieht beim Vorbereitungsturnier in Bochum zwei Siege.

Mit der Drei-Punkte-Quote von 27 Prozent war Gnad indes noch nicht zufrieden: „Das muss besser werden, um in der ProA zu bestehen.“ Bester Korbjäger war Nick Hornsby mit 19 Punkten vor Dennis Heinzmann, Tim Schönborn und Zugang Colter Lasher mit jeweils neun Zählern. Letzterer überzeugte den Coach. „Er wird uns in allen Bereichen des Spiels helfen“, lobte Gnad. „Ähnlich wie Nick Hornsby kann er gut mit dem Ball umgehen und ordentlich werfen.“ Dazu holte der US-Amerikaner sechs Rebounds.

Im ersten Spiel gegen Bochum trumpfte Lasher mit 18 Zählern auf. Insgesamt agierten die Giants in dem Duell offensiv flüssiger. 43 Prozent der Dreier saßen, auch Schönborn (15), Hornsby, Marian Schick und Eddy Edigin (je 10) punkteten ordentlich. Am Wochenende stehen die letzten Testspiele für die Giants vor dem Saisonstart am 21. September gegen Bremerhaven an. Es geht zum Turnier der WWU Baskets Münster.