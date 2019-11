1:3 in Windeck : SVS fliegt beim Ligakonkurrenten aus dem Pokal

Mittelfeldspieler Nicolai Annas in der Schussbewegung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In der zweiten Runde auf Verbandsebene verliert der Fußball-Landesligist aus Schlebusch 1:3 beim TSV Germania Windeck.

Von Lars Hepp

Fußball-Mittelrheinpokal: TSV Germania Windeck – SV Schlebusch (2. Runde) 3:1 nach Verlängerung (0:1/1:1/2:1). Aus und vorbei: In der zweiten Pokalrunde auf Verbandsebene ist für die Schlebuscher Landesliga-Fußballer Endstation. Nach zähem Ringen musste sich die von Stefan Müller trainierte Mannschaft dem gleichklassigen Team in Windeck in der Verlängerung geschlagen geben.

„Wir hatten eigentlich rund 70 Minuten lang alles im Griff. Es war bis dahin bei weitem keine Glanzleistung, doch wir hielten alle Fäden in unseren Händen“, sagte Coach Müller. Nach dem Führungstreffer von Nicolai Annas nach einer halben Stunde spielte sich ein Großteil des Geschehens zwischen den Strafräumen ab. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend. Vor allem machte die Beschaffenheit des Platzes – es wurde auf Naturrasen gespielt – sehr zu schaffen. „Damit hatten aber alle Beteiligten ihre Probleme. Das dürfen wir nicht als Ausrede nehmen“, betonte Müller.

Praktisch aus dem Nichts gelang den Gastgebern, die in der Landesliga Viertletzter sind, nach einem Eckball der Ausgleich zum 1:1. Plötzlich glaubte das Germania-Team wieder an eine Pokal-Überraschung und sah sich in der Lage, den als Favoriten angetretenen SVS stürzen zu können. In der Verlängerung fanden die Windecker dann auch den besseren Start: Wieder nach einem Eckball gelang dem Außenseiter der zweite Treffer.

Die Schlebuscher Gäste warfen nun alles nach vorne, doch ein Eigentor des kurz zuvor eingewechselten Fabian Rick (108.) bedeutete letztlich den K.o.-Schlag. Anschließend schickte der Unparteiische noch Annas mit gelb-roter Karte und Martin Schulz mit Rot zum vorzeitigen Duschen.

„Natürlich wären wir gerne eine Runde weitergekommen. Doch wir müssen es jetzt so nehmen, wie es ist“, sagte Müller. Der Übungsleiter des SVS will den Fokus nun schnellstmöglich auf die Meisterschaftsrunde richten. In der sind die Schlebuscher am kommenden Sonntag erneut in Windeck gefordert – und wollen sich dann mit einem Auswärtssieg in der Spitzengruppe der Klasse zurückmelden.

„Wir wissen jetzt ganz genau, was zu tun ist und was uns dort erwarten wird. Daher hoffe ich auf einen entsprechenden Lerneffekt – und darauf, dass wir zurück in die Erfolgsspur finden“, erklärte Müller nach dem Zweitrunden-Aus.