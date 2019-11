Sieg gegen Recklinghausen : Fast-Break düpiert Recklinghausen

Rhein-Wupper Das Team von Trainer Thomas Pimperl setzte sich dank einer starken Leistung im WBV-Pokal gegen den klassenhöheren Gegner aus Recklinghausen durch.

Basketball, 1. Regionalliga: BG Hagen – TSV Bayer 04 Leverkusen II. Die Giants-Reserve tritt am Freitag (20.15 Uhr) als klarer Favorit beim Tabellenzehnten in Hagen an. Trainer Matthew Watson warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen: „Diese Mannschaft verfügt über sehr viel Qualität. Sie haben einen amerikanischen Top-Scorer in ihren Reihen – und dahinter viele junge, talentierte Spieler.“ Lennard Winter und Thomas Fankhauser werden diesmal nicht dabei sein.