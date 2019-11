69:78-Niederlage : Bayer Giants agieren zu egoistisch und verlieren in Trier

Bayer Giants agieren zu egoistisch und verlieren in Trier

Leverkusen Mit Zugang Sheldon Eberhardt unterliegen die Zweitliga-Basketballer 69:78 bei den Gladiators. Die Einstellung des Teams stimmte, die Wurfauswahl nicht.

Für den größten Paukenschlag des Basketball-Spieltags sorgten die Giants schon am Samstagvormittag. Der Zweitligist vermeldete die Trennung von Eric Cooper und gleichzeitig das Engagement von Sheldon Eberhardt. „Leider hat es bei Eric sportlich nicht für unsere Ansprüche gereicht, so dass wir gemeinsam entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Die gesamte Mannschaft wünscht ihm alles Gute und nur das Beste“, sagte Trainer Hansi Gnad, der in Eberhardt einen Deutsch-Amerikaner vom Bundesligisten Mitteldeutscher BC hinzugewinnt.