Handball, 3. Liga : Torhüter verlässt TuS Opladen mit sofortiger Wirkung

Leverkusen Am Dienstag steigen die Opladener Drittliga-Handballer beim VfL Gummersbach II wieder in den Spielbetrieb ein. Nils Thorben Schmidt wird fehlen.

Corona hatte dem TuS 82 Opladen zuletzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch nun ist der Großteil des Leverkusener Handball-Drittligisten wieder fit und einsatzbereit. Die Mannschaft hat trainiert und ist gerüstet für die letzten beiden Aufgaben in dieser Saison. Nils Thorben Schmidt wird dem Team von Trainer Fabrice Voigt allerdings ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Torhüter verlässt aus persönlichen Gründen den Verein.

Es ist ein Schritt, den Michael Strock gerne verhindert hätte. „Sein Entschluss steht leider fest. Diese Entscheidung müssen wir respektieren“, sagt der TuS-Manager. „Wir verlieren einen absoluten Führungsspieler, der in der laufenden Saison einen weiteren handballerischen Schritt nach vorn gemacht hat und dem wir wichtige Punkte zu verdanken haben.“ Damit steht fest, dass sich der Verein um einen neuen Schlussmann neben Jascha Schmidt und Tim Trögel kümmern muss – ein Thema, das eigentlich bereits seit vergangenem Dezember erledigt schien. Damals hatte der Verein die Vertragsverlängerung von allen drei Torhütern verkündet.

Neu ins Team rückt indes Emil Kübler. Der Rechtsaußen kommt vom HC Düsseldorf, bei dem er in der A-Jugend-Bundesliga aktiv war. Der 18-Jährige trainiert bereits seit einigen Wochen beim TuS 82 mit. „Emil ist sehr lernwillig und zeigt immer einen großen Einsatz. Wir sind froh, ihn nächste Saison in unseren Reihen begrüßen zu können und werden ihn behutsam an das Niveau der 3. Liga heranführen“, sagt Trainer Voigt.