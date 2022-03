Fußball, Kreisliga : Reserve des SVS feiert dritten Sieg in Serie

Rhein-Wupper Die Kreisliga-Fußballer aus Schlebusch setzen sich mit 2:0 gegen Deutz 05 II durch und klettern in der Tabelle weiter nach oben. Der SC Hitdorf bleibt am Wochenende hingegen ohne Punkte.

Fußball, Kreisliga A Köln: Türk Genc Köln – SC Hitdorf 2:1 (1:0). Beim Tabellenfünften in Köln gingen die Hitdorfer in der Nachholpartie leer aus. Die Niederlage war besonders ärgerlich, weil die Mannschaft um Trainer Jürgen Bendriss hervorragend dagegenhielt und Türk Genc das Duell erst in der fünften Minute der Nachspielzeit entschied. Zwar kassierten die Gäste schon nach sechs Minuten den Rückstand, doch davon ließen sich die Hitdorfer nicht aus der Ruhe bringen. Sie spielten weiter konzentriert nach vorne und erarbeiteten sich auch eigene Torraumszenen. Nach etwas mehr als einer Stunde wurden die SCH-Fußballer dann durch den Treffer zum 1:1-Ausgleich belohnt. Der Torschütze hieß Marlon Beckhoff. Beide Mannschaften steuerten in der ausgeglichenen Schlussphase auf eine Punkteteilung zu, ehe die Domstädter in der Nachspielzeit noch eine gute Gelegenheit bekamen und sie diese eiskalt nutzten.

SV Schlebusch II – Deutz 05 II 2:0 (1:0). Weiter auf dem Vormarsch befindet sich die Schlebuscher Reserve, die gegen den Abstiegskandidaten aus Deutz den achten Saisonsieg feierte – und den dritten in Serie. Der Vorsprung ist nach diesem Erfolg auf inzwischen beruhigende zehn Punkte angewachsen. „Wir haben uns gegen diesen Gegner sehr schwergetan. Das war sicherlich eine unserer schlechteren Leistungen in dieser Saison. Umso erleichterter sind wir, dass die Punkte im Sack sind“, sagte Trainer Marco Treubmann und freute sich. Adrian Krautwurst brachte die Platzherren in der ersten Halbzeit in Führung. Der aus Leichlingen gekommene Zugang Max Spieker erhöhte nach dem Seitenwechsel in einer spannenden Schlussphase auf 2:0 – der Endstand. Am kommenden Wochenende wollen die Schlebuscher nun mit einem Erfolg beim direkten Konkurrenten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II nachlegen.