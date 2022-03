Basketball, 2. Bundesliga : Giants können einen großen Schritt Richtung Play-offs machen

Leverkusen Die Lage bleibt angespannt bei den Zweitliga-Basketballern des TSV Bayer 04 Leverkusen. Im Kampf um die Play-offs wäre ein Sieg am Samstag gegen die Nürnberg Falcons Gold wert.

Hansi Gnad macht aus seinem Herzen selten eine Mördergrube. Entsprechend ist dem Trainer der Bayer Giants seine Gemütslage anzumerken. „Die Situation rund um Corona ist immer noch nicht überschaubar bei uns, so dass wir kaum planen können“, sagt der Trainer vor dem ProA-Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons am Samstag (19.30 Uhr). „Entsprechend ernüchternd ist manchmal die Arbeit in der Halle.“

Eine gute Nachricht ist indes die Rückkehr von Lennard Winter. Der Basketballer, der mehr als ein Jahr an diversen Verletzungen laboriert hatte, ist wieder fit und hat in Itzehoe in knapp zehn Minuten sieben Punkte erzielt. „Nach so einer langen Pause macht er es bisher riesig. Wenn er so weitermacht, bekommt er mehr Spielanteile“, sagt der Coach, der Winter auch der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zur Verfügung stellt. „Ich kann mir außerdem gut vorstellen, dass Robert Merz und Melvin Jostmann in der Reserve aushelfen, um mehr Praxis zu bekommen. Das kann auch uns helfen.“