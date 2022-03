Fußball, A-Junioren-Bundesliga : Bochums Bollwerk hält Bayers U19 stand

Bayers Stürmer Iker Bravo wird von Bochums Verthomy Boboy (r.) am Flanken gehindert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das West-Duell der Nachwuchsteams endet mit einem torlosen Remis, dem Trainer Sven Hübscher aber Positives abgewinnen kann. Die Leverkusener Talente halten auf Platz zwei einen Verfolger auf Distanz.

Gegen die U19 des VfL Bochum kam die von Bayer Leverkusen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damit festigen die Talente der Werkself den zweiten Platz in der A-Junioren-Bundesliga. Gegen Bochum musste Trainer Sven Hübscher die Ausfälle von Zidan Sertdemir und Felix Erken kompensieren. „Wir wussten, dass es eine schwierige Partie wird, weil die Voraussetzungen bei uns nicht ganz optimal waren und Bochum sehr stark ist“, sagte der Coach.

Gegen die stärkste Defensive der Liga tat sich auch Bayers Nachwuchs beinahe schon erwartungsgemäß schwer. Die besten Möglichkeiten im ersten Durchgang vergaben Aaron Tshimuanga und Noah Pesch. Bochum hätte derweil kurz vor der Pause in Führung gehen können, scheiterte jedoch am Pfosten – Glück für die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die Teams. Konsequente Abwehrarbeit und entsprechend wenige Offensivszenen auf beiden Seiten sorgten dafür, dass die rund 200 Zuschauer keinen Treffer zu sehen bekamen. So stand am Ende ein gerechtes, aber eben auch torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel. „Ein Remis ist natürlich immer nur die zweitbeste Option. Aber wenn man sieht, wie eng es in der Tabelle zugeht, haben wir einen Konkurrenten um Platz zwei auf Distanz gehalten“, sagte Hübscher.

Dieser Rang wäre auch gleichbedeutend mit der Qualifikation zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, an der zwei Teams aus dem Westen und jeweils eins aus den Ligen Süd/Südwest sowie Nord/Nordost teilnehmen werden. In NRW steuert indes Borussia Dortmunds U19 ungefährdet auf die nächste Meisterschaft zu. Um Platz zwei, auf dem die Leverkusener momentan rangieren, kämpfen allerdings noch sechs Mannschaften, die gerade einmal vier Punkte voneinander trennen.

Das nächste Ligaspiel ist erst für Sonntag, 3. April, angesetzt. Ab 11 Uhr ist dann der SC Preußen Münster der Gegner. Die Ostwestfalen liegen nur drei Punkte hinter Bayers Nachwuchsmannschaft, ebenso wie Rot-Weiss Essen, das in der Woche danach in Leverkusen zu Gast ist. Zudem stehen im April die letzten Duelle in der Liga mit RW Oberhausen und dem SC Paderborn, sowie das Viertelfinale im Verbandspokal auf dem Plan. Während gegen die Abstiegskandidaten aus Oberhausen und Paderborn sechs Punkte wohl fest eingeplant sind, wird es gegen die Mannschaften aus Essen und Münster darum gehen, die nächsten Konkurrenten auf Abstand zu halten.

Nun geht es für die Junioren aber zunächst in eine lange Länderspielpause. Am kommenden Donnerstag testet der Bayer-Nachwuchs gegen die Sportfreunde Baumberg, die aktuell den fünften Rang in der Oberliga Niederrhein belegen (19.30 Uhr). Weitere Freundschaftsspiele sollen hinzukommen, um vor allem den Spielern aus der zweiten Reihe mehr Einsatzminuten zu verschaffen.