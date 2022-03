Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Im zweiten Viertel zieht BBZ gegen Braunschweig davon

Die Opladenerin Lara Brinkmann (r.) überzeugte in der Partie gegen Eintracht Braunschweig vor allem mit starker Arbeit in der Verteidigung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Opladens Zweitliga-Basketballerinnen schlagen den Verfolger am Ende deutlich und bleiben auf Play-off-Kurs. Die Partie gegen Chemnitz muss derweil nachgeholt werden.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Eintracht Braunschweig (Frauen) 67:51 (33:22). Einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga haben die Opladener Basketballerinnen gemacht. Im wichtigen Nachholspiel setzte sich die von Grit Schneider trainierte Mannschaft klar gegen den direkten Verfolger aus Braunschweig durch. Viel wichtiger war aber neben dem Sieg auch noch der Gewinn des direkten Vergleichs: Nach der Niederlage mit zwölf Punkten Differenz gelang nun ein höherer Erfolg, so dass bei Punktgleichheit das BBZ-Team vor der Eintracht über die Ziellinie käme. „Das war eine sehr intensiv geführte Begegnung. Wir sind extrem erleichtert, dass wir so ein Ergebnis einfahren konnten“, berichtete Schneider.