„Rund ums Bayer-Kreuz“ : Läufer des TSV triumphiert

Leverkusen Top-Athlet Jonathan Dahlke vom TSV Bayer 04 Leverkusen gewinnt bei der Jubiläumsauflage des Straßenlaufs „Rund ums Bayer-Kreuz“ über zehn Kilometer.

Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig hatte TSV-Spitzenläufer Jonathan Dahlke einen Medaillenrang aufgrund eines kleinen taktischen Fehlers noch knapp verpasst, doch das ist inzwischen abgehakt. Bei der 40. Auflage des Straßenlaufs „Rund ums Bayer-Kreuz“ siegte der 27-Jährige über die Zehn-Kilometer-Strecke in 29:25 Minuten. Rund 1500 Läufer hatten sich am Sonntagvormittag getroffen, um sich in verschiedenen Rennen zu messen. Start und Ziel war am Chempark. Mit Till Grommisch triumphierte über fünf Kilometer ein weiterer Sportler des TSV Bayer 04 (14:47 Minuten).