Fußball, Landesliga : SVS verliert auch das Rückspiel gegen Porz

Leverkusen Gegen den neuen Tabellenführer der Landesliga gibt es für Schlebuschs Fußballer beim 0:1 erneut keine Punkte. Ein folgenschwerer Patzer entscheidet das Spiel.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SpVg. Porz 0:1 (0:1). Den Start in die zweite Saisonhälfte haben die Schlebuscher Fußballer in den Sand gesetzt. Nach der 1:4-Hinspielniederlage in Köln-Porz musste sich das SVS-Team am Sonntagnachmittag auch im zweiten Vergleich geschlagen geben und verliert dadurch erst einmal an Boden. Während die Porzer nun auf 32 Punkte kommen, bleibt die Mannschaft der Hausherren bei 29 Zählern stehen. Trainer Marcel Müller verpasste zudem sein Debüt in Schlebusch aufgrund einer Corona-Erkrankung.