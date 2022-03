Basketball, 2. Liga : Geschwächte Giants bestehen Stresstest in Schleswig-Holstein

JJ Mann brachte den Sieg von der Freiwurflinie ins Ziel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Leverkusener Zweitliga-Basketballer behalten beim 85:79 in Itzehoe die Nerven. Für das Team von Coach Hansi Gnad ist es der nächste Schritt Richtung Play-offs.

Holprig war es bereits vor der Partie bei den Itzehoe Eagles zugegangen. Ein positiv getesteter Spieler fehlte den Giants, dazu hatte die Mannschaft mehr als sieben Stunden im Bus gesessen, so dass sie erst 45 Minuten vor Beginn an der Halle eintraf. Trotzdem erfüllte der Leverkusener Basketball-Zweitligist die Pflichtaufgabe durch einen wenig mitreißenden 85:79-Erfolg beim Aufsteiger.

Ohne den ausgefallenen Spencer Reaves wirkten die Giants in den ersten Minuten hektisch. Zwar sorgten Luis Figge, Quentin Goodin und Ferenc Gille für die ersten drei erfolgreich verwandelten Drei-Punkte-Würfe, doch die Gäste taten sich mit der Verteidigung der Hausherren sichtbar schwer. Dazu leisteten sie sich einfache Fehler und brachten den Gegner so in Ballbesitz. Die Dreierquote blieb zwar hoch, doch die Leverkusener liefen lange einem knappen Rückstand hinterher.

Die Trendwende gelang erst im zweiten Viertel. Dennis Heinzmann glich das Duell fast im Alleingang aus, und in der Defensive agierten die Giants nun aggressiver, so dass Itzehoe sich zu Punkten mühte. 40:38 führten die Gäste zur Pause in einem völlig offenen Spiel. Das änderte sich auch nach Wiederbeginn kaum. JJ Mann verwertete zwar den nächsten Dreier für die Farbenstädter, doch nach einem zügigen 7:0-Lauf führte der Aufsteiger wieder mit 45:43.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr durfte der Liganeuling an seinem vierten Saisonsieg riechen. Gille und Robert Merz trafen zwar spektakulär aus der Distanz, doch in einen echten Lauf kamen die Giants nie. Vor allem bekamen sie die Gastgeber unter dem Korb nicht effektiv genug gestoppt. So übernahmen die Leverkusener zwar im Schlussviertel wieder die Führung, doch Itzehoe fand Antworten.

Vier Minuten vor dem Abpfiff stand es 69:69. Die beiden Leistungsträger der Eagles – Filmore Beck und Christopher Hooper – vergaben Distanzschüsse. Von der Freiwurflinie legte Letztgenannter aber trotzdem vor. Den Gästen fehlte weiter ein Spieler, der einen herausragenden Tag erwischt hatte. Zudem ließen sie viele Offensivrebounds des Gegners zu.

Erst in der Crunchtime wurde die Mannschaft ihrer Favoritenstellung gerecht, während sich auf der anderen Seite offenbarte, warum Itzehoe in dieser Saison erst drei Spiele gewonnen hat. Obwohl Goodin zwei Mal in Serie jeweils nur einen Freiwurf traf, schafften es die Gastgeber nicht, daraus Kapital zu schlagen. Viktors Iljins scheiterte beim Dreier, Heinzmann ließ es auf der anderen Seite per Dunk krachen. Das 79:75 24 Sekunden vor Schluss genügte den Gästen. Itzehoe musste foulen, JJ Mann und Luis Figge blieben von der Linie insgesamt sechs Mal abgezockt.

„Begeistert hat mich das Spiel nicht gerade“, sagte Trainer Hansi Gnad. „Wir konnten in der entscheidenden Phase defensiv eine Schippe drauflegen und haben deshalb gewonnen. Das ist auch das Wichtigste.“ Schließlich bleiben die Giants damit auf Play-off-Kurs.