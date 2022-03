Handball in der Region : Junior-Elfen gewinnen und festigen Platz vier

Rhein-Wupper Während die Nachwuchshandballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen zum nächsten Sieg eilen, suchen die Landesliga-Männer ds TV Witzhelden ihre Form.

Landesliga: Cronenberger TG II – TV Witzhelden 25:19 (12:5). Nicht wirklich von der Stelle kommen die Witzheldener Handballer, die sich auch im Nachholspiel dem Konkurrenten aus Wuppertal-Cronenberg klar geschlagen geben mussten. Vor allem in der ersten Halbzeit brachten die Höhendorfer kaum etwas zustande und lagen zur Pause bereits deutlich im Hintertreffen. Kurzzeitig kam Hoffnung auf, als der TVW bis auf vier Tore verkürzen konnte. Individuelle Fehler machten eine erfolgreichere Aufholjagd aber zunichte, in allen Mannschaftsteilen blieben die Witzheldener unter ihren Möglichkeiten. Am Sonntag (15 Uhr) geht es nun gegen den Vorletzten Mettmann Sport II. In der Partie sollen die Punkte 13 und 14 eingefahren werden und der Abstand zur Gefahrenzone vergrößert werden.