Fußball in der Region : Fußballer des SVS setzen die Messlatte hoch

Leverkusen Der Landesligist aus Schlebusch will nach dem Sieg im Top-Spiel gegen Rheinbach nachlegen. Der FCL kann bei Germania Geyen Revanche nehmen.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SC Rheinbach. Die Fußballer des SVS sind in der Landesliga das Team der Stunde. Seit Wochen eilt die noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Stefan Müller von Erfolg zu Erfolg, gewann neun von zehn Pflichtspielen, erreichte das Kreispokalfinale und übernahm am vergangenen Sonntag mit einem 3:0 im Spitzenspiel beim TuS Oberpleis die Tabellenführung.

„Das ist natürlich ein tolles Gefühl und auch eine Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Co-Trainer Kristian Fischer. Er betont: „Wir werden jetzt in keiner Weise nachlassen und auch den anstehenden Gegner nicht unterschätzen.“ Am Sonntag (15.15 Uhr) gastiert der Vorletzte aus Rheinbach im Bühl, der zuletzt mit zwei Remis in Serie die ersten Punkte sammelte. In Jan Euenheim steht zudem der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit im Sturm des SCR.