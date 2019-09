Frauenfußball-Bundesliga : Fußballerinnen sind erstmals kein Außenseiter

Milena Nikolic will auch am Freitag gegen Sand wieder jubeln. Foto: imago images / foto2press/via www.imago-images.de

Leverkusen Am Freitag eröffnen Bayers Bundesliga-Fußballerinnen den fünften Spieltag mit der Partie gegen den neuformierten SC Sand.

Nicht nicht nur wegen der größeren Öffentlichkeit wollen es die Leverkusenerinnen besser machen als beim 1:3 gegen den FFC. Eigentlich zum ersten Mal in dieser Saison gelten sie gegen Sand nicht als Außenseiter – zumal der SCS im Sommer einen Umbruch erlebt und noch nicht zu alter Stärke gefunden hat. Im Schongang lassen sich die Punkte aber freilich nicht holen. „Sand ist ein gefährlicher Gegner, der tief steht und gut umschaltet“, sagt Feifel. „Schaffen wir es, an unsere Leistungsgrenze zu gehen, haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance. Schaffen wir das nicht, wird es umgekehrt gegen jedes Team schwer.“

Obwohl der Trainer kritisch auf das Erreichte blickt, haben die Leistungen und Ergebnisse des aktuellen Tabellensechsten – vor allem die überraschenden Siege gegen Freiburg und in München – der Konkurrenz imponiert. Dementsprechend hat auch SCS-Trainer Sascha Glass Respekt vor Bayer und sagt: „Sie sind in der Breite besser aufgestellt als in der vergangenen Saison, haben einige gute Transfers getätigt und vor allem mit Milena Nikolic eine Top-Stürmerin verpflichtet.“ Er sieht die Stärken von Bayer 04 vor allem im schnellen Umschaltspiel und in der Offensive. „Da sind sie sehr gefährlich.“