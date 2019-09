1:3 gegen Frankfurt : Rekordmeister stoppt den Höhenflug der Fußballerinnen

Bayers Angreiferin Milena Nikolic rauft sich nach einer vertanen Chance gegen Frankfurt die Haare. Foto: imago images/foto2press/Mirko Kappes via www.imago-images.de

Leverkusen Nach zwei beeindruckenden Siegen unterliegt die von Achim Feifel trainierte Bundesliga-Mannschaft von Bayer 04 dem 1. FFC Frankfurt verdient mit 1:3.

Der 1. FFC Frankfurt hat die kleine Serie von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen beendet. Nach den Siegen gegen Freiburg und in München unterlag das Team von Trainer Achim Feifel den Gästen vom Main mit 1:3 (1:2). Mehr noch als das Resultat störte den Leverkusener Coach dabei die Art und Weise. „Es hat einiges nicht gepasst – vom Abwehrverhalten bis zur Einstellung. Wir müssen in jedem Spiel am Maximum spielen und das habe ich nicht gesehen“, kritisierte er.