Basketball in der Region : Topspiele für Giants II und Fast-Break

Benjamin Nick (r.) will mit den Giants II hoch hinaus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Die Regionalliga-Reserve der Bayer-Basketballer ist in Rhöndorf gefordert, während ihre Nachbarn aus Steinbüchel zum Mitabsteiger nach Kamp-Lintfort reisen. Für den LTV geht es indes nach Köln.

Basketball, 1. Regionalliga: Dragons Rhöndorf – TSV Bayer 04 Leverkusen II. Mit zwei Siegen aus den ersten drei Partien ist die Giants-Reserve als Aufsteiger gut in die neue Spielzeit gestartet. Für die junge Mannschaft, die seit Juni von Matthew Watson trainiert wird, geht es nun am Samstag (19 Uhr) zum punktgleichen Team nach Rhöndorf. „Das wird eine richtige Herausforderung für mein Team. Sie sind auf allen Positionen gut besetzt und haben sich viel vorgenommen“, erklärt Watson, der sein Team aber keineswegs chancenlos sieht. Lennard Winter wird zeitgleich in der ProA-Mannschaft auflaufen, dazu fehlen Götz Twiehoff und Daniel Merkens.

2. Regionalliga: BG Kamp-Lintfort – SC Fast-Break Leverkusen. Der Saisonauftakt hat es für die Fast-Break-Basketballer in sich. Nach dem Spitzenspiel am vergangenen Wochenende gegen die DJK Adler Frintrop, das unglücklich mit nur einem Punkt Differenz verlorenging, sind die Schützlinge von Trainer Thomas Pimperl nun am Samstag (20 Uhr) beim letztjährigen Liga-Konkurrenten in Kamp-Lintfort gefordert. „Wir kennen sie noch bestens. Zuletzt haben wir beide Partien für uns entscheiden können. Allerdings hat sich das Team enorm in der Breite verstärkt“, betont Pimperl, der auf nahezu den gleichen Kader wie in den ersten Spielen zurückgreifen kann. Laut des Trainers sei seine Mannschaft sehr gut auf die Partie vorbereitet. Entsprechend soll der zweite Sieg im dritten Spiel gelingen.