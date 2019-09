Drittliga-Handballer : Der LTV muss sein Kopfproblem in den Griff bekommen

Leichlingens Torhüter Linus Mathes blickt auf den Ball. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Drittliga-Handballer aus Leichlingen scheitern noch zu oft an sich selbst. Am Sonntag sind sie in Minden bei LiT Tribe Germania zu Gast.

Der einzige Punkt auf dem Konto des Leichlinger TV wird allmählich zur Gefahr. Die nunmehr fünf Spiele ohne Sieg üben Druck auf die jungen Handballer aus, die am Sonntag zur ungewohnten Anwurfzeit (17 Uhr) bei Aufsteiger LiT Tribe Germania gewinnen müssen. Kassiert die Mannschaft von Trainer Lars Hepp ihre fünfte Niederlage, ist sie nach einem Fünftel der Saison das Schlusslicht der Tabelle. Im kommenden Sommer würde das den ersten Drittliga-Abstieg der Vereinsgeschichte bedeuten.

Um das zu verhindern, bleibt aber noch viel Zeit. Zeit, in der die junge Mannschaft ihr Kopfproblem unter Kontrolle bekommen kann. Denn in erster Linie scheiterte die Hepp-Truppe bei ihren bisherigen Auftritten an sich und ihrer eigenen Unbeholfenheit. „Die Verunsicherung ist in jedem Fall zu spüren“, sagte Torhüter Linus Mathes nach der jüngsten Pleite gegen den TuS Spenge (23:25). Bei der hatte der LTV bis zum 20:17 rund zehn Minuten vor Spielende die besseren Chancen auf den Sieg, doch dann „realisieren wir, da könnte was gehen und die Hand fängt an zu zittern“, sagte Mathes. Einfache Ballverluste waren die Folge.

Die ohnehin hohe Fehlerquote machte nicht nur gegen Spenge ein besseres Ergebnis der Blütenstädter zunichte. Das war auch bei den anderen drei Niederlagen der Fall, als der LTV meist in der Schlussphase den Sieg noch abgab. Die Qualität der runderneuerten Mannschaft ist zweifellos vorhanden. Zugang Alexander Senden deutete im Rückraum mehrfach sein Potenzial an, im Tor zeigt der im Sommer ebenfalls gekommene Mathes gute Leistungen. Verletzungsprobleme wie in der Vorsaison hat Leichlingen derzeit nicht. Lediglich Valdas Novickis fällt bekanntermaßen aufgrund eines Achillessehnenrisses seit Februar aus.

Probleme bereiten aber die Außenspieler – einst eine Waffe der Leichlinger. Lediglich 23 Tore gehen bisher auf das Konto der Handballer auf rechts und links, das sind knapp 18 Prozent aller LTV-Tore. Zum Vergleich: In der Vorsaison erzielte der LTV, dem unter anderem durch die Abgänge von David Kreckler und Mike Schulz viel Qualität wegbrach, noch fast ein Drittel auf diesem Weg. Vor allem die rechte Seite ist viel zu ungefährlich und muss sich verbessern, zugleich wird sie nur selten in Szene gesetzt.