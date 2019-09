Handball-Regionalliga : TuS 82 Opladen fährt zum ersten Spitzenspiel

Opladen Mit 4:0 Punkten aus zwei Spielen ist der Regionalligist optimal in die Saison gestartet. Am Samstag kommt es zum Duell mit dem ebenfalls noch verlustpunktfreien TV Korschenbroich.

Mit ihrem Saisonstart in der Regionalliga-Nordrhein sind die Handballer des TuS 82 Opladen zufrieden: Nach zwei Spielen steht die Mannschaft von Trainer Fabrice Voigt mit 4:0-Zählern an der Spitze. Ebenfalls verlustpunktfrei dahinter liegt der TV Korschenbroich, der die Opladener am Samstag (ab 19.30 Uhr) zum Topspiel empfängt.