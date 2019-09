Deutsche Reit-Amateurmeisterschaft : Carina Steinhaus überzeugt mit Platz sechs in Riesenbeck

Carina Steinhaus überzeugt mit Platz sechs in Riesenbeck

Leichlingen Zwei Dressurreiterinnen aus Leichlingen und Leverkusen waren bei den Deutschen Meisterschaften der Amateure (DAM) in Riesenbeck erfolgreich. Auf der Reitanlage von Olympiareiter Ludger Beerbaum freute sich Carina Steinhaus über ihren zweiten Platz in der Qualifikation.

Damit schaffte die Leichlingerin den Einzug ins Kür-Finale, wo sie in einem starken Teilnehmerfeld auf dem sechsten Platz landete.

Nach Platz zwei im sogenannten „Kleinen Finale“ war sie überglücklich: „Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich war erste Reservistin im Rheinland und wurde erst kurzfristig informiert, dass ich herkommen darf.“ Der zunächst 13. Platz in der Qualifikation sei zwar undankbar gewesen, „aber das war schon mehr als ich erwartet hatte.“ Im Kleinen Finale, über das die drei Besten nachträglich ins Kür-Finale kamen, bewerteten die Richter sie und ihren Wallach „Feiner Ferdinand“ mit 68,862 Prozent. Die 25-jährige Agrarwissenschaftlerin ist mit ihrem zehnjährigen Tier ein eingespieltes Team: „Ferdinand habe ich seit er vier ist. Ich habe ihn selber ausgebildet und er weiß, wann es zählt und gibt dann alles. Wir sind ein Herz und eine Seele“, sagt sie. In der Kür erhielt sie eine Wertung von 71,875 Prozent. Die beste Reiterin Franziska Hofmann kam vom Landgestüt Landshut (76,708).