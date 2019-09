Basketballer fahren nach Chemnitz : Giganten gegen den Kaninchen-Komplex

Giants-Coach Hansi Gnad (kniend) schwört sein Team auf die Partie in Chemnitz ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bayer Giants sind am Samstag beim Aufstiegsfavoriten Niners Chemnitz zu Gast. Trainer Hansi Gnad nimmt sein Team in die Pflicht, das am ersten Spieltag der ProA zu ängstlich und fehlerhaft agierte.

Zufrieden mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft in dieser Saison war Hansi Gnad nicht. Die Giants verloren ihr Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven mit 63:74 und ließen dabei viele Chancen auf einen möglichen Sieg liegen. Bei den Niners Chemnitz dürfte am Samstag (19 Uhr) die Herausforderung noch größer sein. Die Sachsen visieren den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga an.

In der vorigen ProA-Saison war Chemnitz schon nah dran. Doch trotz des ersten Platzes nach der Vorrunde unterlagen sie im Semifinale dem späteren Meister und neuen Erstligisten aus Hamburg mit 2:3. „Ich schätze das Team in dieser Spielzeit sogar noch stärker ein“, sagt Giants-Coach Gnad. Die Niners bekamen drei Zugänge aus der Bundesliga. Luis Figge wechselte von den Basketball Löwen Braunschweig, Jan Wimberg von Bremerhaven und Christopher Carter von Rasta Vechta nach Chemnitz. Dazu kam in Terrell Harris ein weiterer US-Amerikaner, der den ohnehin schon von Virgil Matthews und Malte Ziegenhagen angeführten starken Kader weiter aufbesserte.

Info Nur hinter Schick steht noch ein Fragezeichen Anreise 524 Kilometer geht es für die Giants über die Autobahn nach Chemnitz. Auf eine Übernachtung verzichtet der Klub, wird aber bei einigen anderen Auswärtstouren nicht am selben Tag hin- und zurückfahren. Personal Nach aktuellem Stand sind die Giants komplett, doch hinter dem Einsatz von Marian Schick steht ein Fragezeichen.

Bei Phoenix Hagen lief noch nicht alles nach Plan. In den letzten Sekunden der Partie deutete sich bereits die Verlängerung an, doch dann traf Zugang Carter mit der Schlusssirene zum 88:85-Erfolg aus neun Metern. „In Hagen muss man erstmal gewinnen“, betont Gnad. „Auch wenn das Ende natürlich ein bisschen glücklich war.“

Freilich würden die Giants gerne die Punkte aus Chemnitz entführen, doch für den Trainer stehen andere Dinge im Fokus. „Wir müssen erstmal unser Spiel spielen. So blöd das klingt, aber das Ergebnis ist zunächst zweitrangig. In unserer Situation wäre es ohnehin vermessen, wenn wir uns hinstellen und sagen, dass wir dort gewinnen.“ Die Auftaktniederlage gegen Erstliga-Absteiger Bremerhaven hat Gnad und seinem Team zugesetzt. „Wir haben wie das Kaninchen vor der Schlange gespielt – viel zu passiv.“

Leverkusen kam nicht in den Rhythmus und lief die gesamte Partie einem Rückstand hinterher. „Dann haben wir auch nicht immer die besten Würfe genommen, und in der Deckung gerade zu Beginn viel zu viel zugelassen.“ Die Stimmung war diese Woche entsprechend gedrückt. „Die Jungs waren unzufrieden, weil viele es nicht geschafft haben, ihre normale Leistung abzurufen. Da müssen wir in Chemnitz eine Schippe drauflegen, sonst wird es ganz hässlich für uns dort.“