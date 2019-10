Niederlage im Heimspiel : Das Zwischenhoch des LTV ist verflogen

Leichlingen Leichlingens Drittliga-Handballer fallen beim 26:27 gegen die Reserve des VfL Gummersbach in alte Muster zurück und stecken im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. Valdas Novockis feiert sein Comeback.

Es lastete viel Druck auf den Schultern des Leichlinger TV – doch die Drittliga-Handballer hielten nicht stand. Im Gegenteil: Die Mannschaft von Trainer Lars Hepp fiel beim 26:27 (13:14) gegen eine keineswegs starke Bundesliga-Reserve des VfL Gummersbach am Freitagabend in alte Muster zurück. Von dem Selbstvertrauen, das sich das junge Team nach dem Überraschungscoup bei Zweitliga-Absteiger VfL Eintracht Hagen verdient hatte, war nichts zu sehen. Die sechste Niederlage im neunten Saisonspiel trübte die Stimmung an der Wupper deutlich.