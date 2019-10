Fußball-Bezirksliga : Partie des FC Leverkusen fällt ins Wasser

Leverkusen Nach anhaltenden Regenfällen am Sonntag ist der Ascheplatz des Bezirksligisten nicht mehr bespielbar. Die Partie wird beim Stand von 0:0 abgebrochen.

Zwölf Minuten waren in der Partie zwischen dem FC Leverkusen und dem SV Westhoven-Ensen gespielt, als wegen starkem Regens und beim Zwischenstand von 0:0 abgebrochen werden musste. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der gastgebende Bezirksligist schon einen Elfmeter durch Vincenzo Bosa an den Pfosten gesetzt – und in der zwölften Minute blieb ein Bosa-Flachschuss auf dem Weg ins leere Tor in einer Pfütze liegen.